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3 августа 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

Вашингтон ввёл санкции против китайского солдатского корпуса Бинтуань. Эта организация была создана в середине прошлого века и играет доминирующую роль в развитии Синьцзяна.



В корпус входили отставные военные с целью дальнейшей командировки на северо-запад Китая. Специалисты строили в регионе фабрики, заводы, города. Это помогло Пекину справиться с оппозиционными настроениями и исключить отделение мусульманского региона от страны.



Современные американские политики заявляют, что на территории Синьцзяна были незаконно отправлены в заключение более одного миллиона уйгур.

США призывают все государства отказаться от сотрудничества с Китаем, чтобы не дать ему возможность занять роль главного экономического игрока в мире, а также остановить насилие над собственным народом.



Трамп пытается спровоцировать Китай на серьёзный конфликт. После закрытия консульства КНР в Хьюстоне, китайцы ликвидировали американское посольство в Чэнду. В Вашингтоне сразу заверили, что свободный мир из-за этого должен немедленно начать борьбу против китайской тирании.



Солдатский корпус из-за санкций не сможет получить доступ к системе финансов США, а также проводить денежные переводы с торговыми компаниями. Пекин в сложной ситуации не спешит отвечать решительными действиями. В Политбюро КПК даже отказались давать какой-либо комментарий относительно провокаций США.



