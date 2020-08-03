Китай обрушил мировую экономику во имя жизни своих людей

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3 августа 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Жесткие меры борьбы с пандемией COVID-19 в Китае привели к падению ВВП страны почти на 5%. Потери КНР составили более 700 млрд долл. При этом власти Поднебесной уверены, что эти потери оправданны, поскольку строжайший карантин помог сохранить жизни множеству китайцев.

По числу погибших от коронавируса Китай в настоящее время находится на 26-м месте в мире, а по числу зараженных – лишь на 29-м. Россия, к примеру, опережает КНР по числу погибших в три раза, а по числу зараженных – в 10 раз.

«Безопасность жизни и здоровья населения была поставлена во главу угла противоэпидемической работы, вся страна была мобилизована на борьбу с вирусом, что в полной мере продемонстрировало эффективность китайского подхода в сфере прав человека, в центре которой забота о населении», - заявляют официальные СМИ Коммунистической партии Китая (КПК).

Эксперты отмечают, что мировой экономический кризис начался из-за того, что Китай сознательно пошел на принцип «люди важнее денег» и радикально заблокировал хозяйственную деятельность в стране со вторым по величине ВВП на планете. Это решение Пекина спровоцировало цепную реакцию падения спроса и производства по всему миру с общим ущербом около 9 трлн долларов.

КПК ранее обещала к 2020 году полностью ликвидировать бедность в соответствии с текущими критериями материального уровня страны. Самое интересное, что китайские власти не отказываются от своих обещаний и сейчас, несмотря на последствия пандемии. Они уверены, что уже в этом году с бедностью будет покончено.

«В апреле в провинции Цзилинь все 15 ранее считавшихся «бедными» уездов распрощались с нищетой. Коэффициент малоимущего населения в провинции снизился до 0,07%. В мае 31 административная единица провинции Юньнань (города и районы) покончили с бедствующим положением», – сообщают СМИ КНР. В России же, как мы знаем, после карантинных полумер власти перенесли достижение стратегических целей развития аж на целых шесть лет вперед – с 2024 на 2030-й.

США продемонстрировали на весь мир проблемы своей системы здравоохранения. Это фактически единственное развитое государство, которое не имеет обязательного медицинского страхования. Как отмечает сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Примакова Анастасия Гучанова, в Соединенных Штатах раздробленная система, состоящая из государственного, частного и некоммерческого секторов, функционирует за счет третьей стороны – страховых компаний, которые выступают посредником между пациентами и провайдерами медицинских услуг, следят за целесообразностью назначений и оплачивают лечение. По словам бывшего дипломата Уильяма Бернса, США, оказавшись лидером по количеству зараженных и погибших, явились эмблемой глобальной некомпетентности.

Китай в этом отношении проявил себя с лучшей стороны: в Ухань сразу же была стянута десятая часть всего медперсонала, который довольно быстро ликвидировал проблему. По сведениям китайских СМИ, в центре эпидемии работали 10 лучших медицинских команд во главе с академиками, в провинции и в городе в разное время работали 10% лучших специалистов страны.