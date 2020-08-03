На Филиппинах власти используют карантин, чтобы заткнуть рот вольнодумцам

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3 августа 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел в связи с пандемией коронавируса самые строгие карантинные меры в мире. Он дал полиции и армии широкие полномочия, заявив: «Я не буду колебаться. Мой приказ полиции, военным и квартальным: если они (граждане – «АН») станут непокорными и будут сопротивляться вам, а ваша жизнь подвергнется опасности, застрелите их». Об этом сообщает канал CNN.

В июне ограничения были сняты из-за опасений, связанных с экономическим кризисом, с тех пор число случаев коронавируса возросло, и Филиппины в настоящее время сообщают о втором результате по числу подтвержденных случаев заражения в Юго-Восточной Азии. В настоящее время на Филиппинах насчитывается более 100 000 случаев заболевания коронавирусом при населении 106 млн. человек. Столица страны - Манила должна вернуться в состояние карантина с полуночи во вторник, когда «люди в возрасте до 21 года и старше 60 лет должны оставаться дома, а также люди с высоким риском заражения».

Критики президента утверждают, что недавно введенное широкое антитеррористическое законодательство может быть использовано для дальнейшего подавления инакомыслия - особенно на фоне пандемии. Сторонники закона, который значительно расширяет определение терроризма, говорят, что это необходимо для национальной безопасности и является ценным инструментом для защиты Филиппин от террористических атак. Противники утверждают, что правительство использовало карантин в качестве предлога, чтобы форсировать введение антитеррористического закона с минимальным сопротивлением. «Если бы (это) произошло в то время, когда мы не находились в карантине, на улице были бы массовые протесты», - сказала Мария Ресса, журналист и критик администрации Дутерте.

Учитывая непростую террористическую обстановку в стране, можно сказать, что действия президента Филиппин Родриго Дутерте смотрятся логичными. Впрочем, на практике такая жесткая политика, направленная на силовое подавление инакомыслия, оказывается не эффективна. Беспредельное «закручивание гаек» дает обратный результат, число недовольных только возрастает.