Болтон считает Трампа «аморальным президентом»

3 августа 2020, 09:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: El Pais
Бывший помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в рамках беседы с журналистами заявил, что президент США Дональд Трамп является "аморальным" главой Белого дома.
По мнению Болтона, Трамп сосредоточился исключительно на тех вещах, которые могут помочь ему быть переизбранным на новый срок. При этом, действия главы США не всегда опираются на то, что лучше для его страны.
Экс-помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности добавил, что, в частности, много раз объяснял Дональду Трампу, что Корейский полуостров был разделен в 1945 году, "но он этого не запомнил". Были и другие ситуации, после которых "люди поняли, что американский лидер мало знает об истории и не заинтересован в ее изучении", подчеркнул Джон Болтон.
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