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Видимо- невидимо: ЦИК Белоруссии не знает как «практически реализовать» видеонаблюдение на президентских выборах

, 20:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: meduza.io

Видимо- невидимо: ЦИК Белоруссии не знает как «практически реализовать» видеонаблюдение на президентских выборах
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. Член ЦИК с правом совещательного голоса Павел Дик, представляющий интересы кандидата в президенты Светланы Тихановской, предложил к рассмотрению проект системы видеонаблюдения для установки на избирательных участках. Сегодня стало известно, что ЦИК эту идею отклонил.

По информации tut.by, ЦИК, рассмотрев предложение, объявил «о несоответствии проекта требованиям избирательного законодательства и неясности порядка практической реализации предложения». Известно, что оснащать места для голосования камерами планировалось за счет граждан, выразивших такое желание.

«Мы ожидали если не содействия от тех, кто сам должен был предложить и реализовать все это в условиях пандемии, то хотя бы возможности самим обеспечить прозрачность выборов», - рассказал Павел Дик.

Светлана Тихановская на предстоящих выборах является одним из главных соперников Александра Лукашенко. 30 июля митинг в поддержку Тихановской в Минске стал самым массовым за 10 лет. На него пришли более 60 тысяч человек.

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