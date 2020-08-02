В Иране узнали о попытке теракта в генконсульстве России

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2 августа 2020, 07:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: флаг Ирана, pixabay.com

СМИ сообщили, что в Иране антиисламистская группировка «Тондар» планировала совершить теракт в генеральном консульстве России в городе Решт. Об инциденте стало известно минувшей ночью.

Источник отметил, что террористы собирались использовать химическое и биологическое оружие на международной книжной ярмарке в Тегеране.

Однако местные спецслужбы успели предотвратить нападение на генконсульство. Главарь группировки Джамшид Шармахде арестован. По версии иранской стороны, организация действует при поддержке США.

Посольство России в Иране комментировать ситуацию отказалось, отметив, что это слухи.