Маски и перчатки захламили весь мир и стали проблемой для экологии

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2 августа 2020, 04:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Спад в экономике и мировой торговле, по оценкам экспертов, привел к сокращению объема выброса парниковых газов в атмосферу. Тем не менее, пандемия COVID-19 имеет весьма опасные экологические последствия. Согласно статистике, ежемесячно в мире на выброс отправляются 129 млрд масок и 65 млрд перчаток.

В докладе экспертов Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) отмечается, что «наши улицы, пляжи и океан накрыла мощная волна образовавшегося из-за COVID-19 мусора - пластиковых масок, перчаток, бутылочек от дезинфицирующего средства и упаковок от продуктов».

«Загрязнение пластиком и до вспышки коронавируса было одной из величайших угроз нашей планете. Неожиданный скачок в объемах повседневного потребления определенных продуктов, необходимых для защиты здоровья и препятствования распространению болезни, привел к тому, что ситуация стала намного хуже», - заявила директор ЮНКТАД по международной торговле Памела Коук-Гамильтон.

По данным консалтинговой компании Grand View Research, если глобальный рынок одноразовых защитных масок в 2019 году оценивался в $800 млн, то в этом году он вырос до $166 млрд.

Проблема использованных одноразовых масок и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) требует незамедлительного решения. В Индии население призывают разрезать отправляемую в мусор маску (чтобы избежать ее повторного использования), положить ее в бумажный пакет на трое суток и только потом отнести на помойку.

По оценкам ООН на 2018 год, ежегодно только в Средиземное море попадает порядка 570 тыс. тонн пластиковых отходов, а для всего Мирового океана эта цифра составляет порядка 13 млн тонн.

«Есть серьезные опасения полагать, что эти показатели катастрофически вырастут в мире, где одноразовые пластиковые изделия используются для борьбы с пандемией коронавируса», - сообщает журнал Oceanographic.

«Ношение масок, получивших распространение во имя охраны здоровья, не должно порождать больше проблем, чем решает. Брошенные на улицах маски попадают в стоки и в конечном итоге оказываются в море. Кроме того, при сроке разложения в 450 лет подобные предметы представляют собой настоящую экологическую бомбу с часовым механизмом, имеющую долгосрочные негативные последствия для нашей планеты», - отмечает французский политик Эрик Поже.

В отделении «Гринпис» в России отмечали тот факт, что одноразовые медицинские маски чаще всего делают из спанбонда - одного из видов пластика:

«В переработку такую маску не сдать, потому что у нее класс опасности выше, чем у бутылки, - это медицинский отход. Теоретически маску можно переработать после обезвреживания, но для этого нужно организовать пункты приема использованных масок и систему их обработки».

Вестник Environmental Science & Technology Journal говорит о необходимости оценки «альтернативных вариантов действий, которые позволят сократить объем используемых СИЗов и должным образом информировать общественность об их правильном применении и утилизации».