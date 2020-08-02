Судьба 33-х россиян в Белоруссии до сих пор не решена

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2 августа 2020, 00:35 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Задержание 33-х российских граждан в санатории под Минском грозит настоящим международным скандалом.

КГБ Белоруссии утверждает, что задержанные принадлежат к полулегальной группировке «Группа Вагнера», якобы работающей на российское правительство. Также поступают сведения, что у половины пойманных россиян имеются украинские паспорта, и многие из них воевали на полях Донбасса. Украинское правительство требует немедленной экстрадиции арестованных для дальнейшего суда. Президент Лукашенко намерен серьёзно разобраться в ситуации. Он уже заявил о «грязных намерениях» со стороны России. Глава Следственного Комитета Белоруссии сообщил Лукашенко, что арестованные «наёмники» почти все имеют серьёзное боевое прошлое. По его словам, они – не просто военные, а настоящие профессионалы в своём деле. Из конфискованных телефонов и средств связи было выяснено, что к группе, находящейся в санатории, якобы должны прибыть «подкрепления» из нескольких боевых отрядов (до 200 человек).



Лукашенко полагает, что бойцы из «группы Вагнера» прибыли в Белоруссию для дестабилизации политической обстановки. Он не раз обвинял Россию в попытке сорвать выборы. Совсем недавно по всему Минску проходили глобальные митинги оппозиции, заканчивающиеся, как правило, массовыми задержаниями. Недовольные властью Лукашенко не желали его дальнейшего правления. Никто пока не располагает информацией, что эти митинги вообще были организованы извне. Тайн и загадок становится лишь только больше. На данный момент «российские наёмники из санатория» находятся под стражей. Им уже предъявили обвинения в попытке организации массовых беспорядков и даже терактов на территории Белоруссии. Правительство РФ отрицает свою причастность к действиям всяких «ЧВК» и подобных организаций. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ясно заявил, что Россия не намерена подрывать доверие Белоруссии и рассчитывает на дальнейшее формирование Альянса. Но всё же в РФ потребовали отпустить всех заключённых россиян и доставить обратно на родину. Ситуация с этим вопросом пока остаётся неразрешённой.