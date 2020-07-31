Миссия на Марсе: о выдающейся космической экспедиции на Красную планету

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31 июля 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Пока россияне ждали успехов от "Роскосмоса", в США стартовала ракета Atlas V с исследовательским марсоходом Perseverance. Это произошло 30 июля во Флориде без десяти семь утра. Запуск ракеты можно было увидеть онлайн в интернете.

Планируется, что космическая станция «Марс-2020», несущая марсоход, ляжет на орбиту Красной планеты 18 февраля 2021 года. После посадки марсоходу предстоит искать следы жизни, в том числе древнейшие остатки микроорганизмов.

«Не будет преувеличением, если мы назовем миссию «Марс-2020» с марсоходом Perseverance самой мощной и оснащенной научной лабораторией по исследованию планет в истории Земли. Предыдущий самоходный аппарат с замечательным названием «Любопытство» работает с августа 2012 года по сей день и позволил американским ученым и инженерам собрать огромный опыт работы с автономным марсоходом и управления им. Весь этот опыт лег в основу создания нового, намного более мощного и изощренного марсохода Perseverance», - рассказывает заместитель директора по научной работе Института космической политики Иван Моисеев.

По словам ученого, марсоход должен собрать образцы марсианского грунта, которые заберет и доставит на Землю следующая экспедиция. Тем самым делается практический шаг к полету на Марс с возвращением на Землю, отмечает эксперт.

«По установившимся правилам все научные результаты исследований шесть месяцев изучают ученые страны, снарядившей межпланетную экспедицию, затем они полностью становятся достоянием мировой науки. Так было и с нашими межпланетными станциями в прошлом. Но сама конструкция космического аппарата и технологии его создания в СССР были засекречены на уровне военных разработок», - подчеркивает Моисеев.

По его словам, история создания «Марс-2020» и Perseverance с самого начала была полностью публичной.