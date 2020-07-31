В США разработкой вакцины от коронавируса займется табачная корпорация
31 июля 2020, 17:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Крупнейший производитель сигарет готовится начать клинические испытания своего прототипа вакцины от коронавируса на основе табака.
В корпорации рассказали, что со дня на день ждут одобрения управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а также отметили, что «настроены оптимистично».
О работе над созданием вакцины компания объявила 1 апреля. Разработкой вакцины занимается биотехнологическая «дочка» табачного производителя, которая использует собственную технологию на основе быстро растущего табака.
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