В США разработкой вакцины от коронавируса займется табачная корпорация

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31 июля 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Вакцина. Фото: pixabay.com

Крупнейший производитель сигарет готовится начать клинические испытания своего прототипа вакцины от коронавируса на основе табака.

В корпорации рассказали, что со дня на день ждут одобрения управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а также отметили, что «настроены оптимистично».

О работе над созданием вакцины компания объявила 1 апреля. Разработкой вакцины занимается биотехнологическая «дочка» табачного производителя, которая использует собственную технологию на основе быстро растущего табака.