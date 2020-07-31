Снижение индекса доллара может привести к росту цены на нефть

Аргументы Недели → В мире 13+

31 июля 2020, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

В этом году показатели ВВП США покажут исторический антирекорд. Ожидаемое снижение уровня составит порядка 33% в годовом выражении. Такого экономика страны не видела с 40-х годов прошлого века.



Причина объясняется сокращением расходов покупателей и компаний в период коронавируса. Для восстановления экономики потребуется значительное время. Пока люди не будут уверены в развитии своего бизнеса, экономика не сможет вернуться к прежним показателям.



Несмотря на сложность ситуации, ФРС планирует привлечь полный набор инструментов для поддержания экономики. В настоящее время обсуждает вопрос о выделении одного триллиона долларов в качестве поддержки населения и основных экономических секторов.



Экономические проблемы США оказывают влияние на весь мир. Пандемия подрывает индекс доллара. Это может привести к определённому росту цены на нефть, что положительно скажется на российской экономике. К тому же импортные товары могут подешеветь, так как расчёт в долларах позволит экспортёрам устанавливать более низкие цены.



Но Россия заинтересована, как и остальные государства, в оперативном восстановлении мировой экономики. Стабилизация проса на отечественный экспорт сможет увеличить динамику роста российской экономики. В настоящий момент важно выйти хотя бы на докризисный уровень.