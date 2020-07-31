США с обидой сокращает военное присутствие в Германии

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31 июля 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

В руководстве Пентагона сообщили о переброске американских военных с территории ФРГ в Бельгию и Италию. В ближайшее время Германию покинут более 12 тысяч солдат, при том несколько недель назад планировалось вывести всего 9, 5 тысячи человек. Центр управления американскими солдатами также будет передислоцирован с территории Германии.



Трамп считает, что канцлер Ангела Меркель не спешит выплачивать проценты на содержание войск Североатлантического альянса. Вместе с этим американский лидер недоумевает по поводу сотрудничества Берлина и Москвы. Германия ежегодно выплачивает России миллиарды долларов за нефть и газ, а США должны защищать немцев от российской агрессии, возмущается Трамп на своей странице в Twitter.



Немецкое издательство «Spiegel» написало, что Трамп предвзято относится не только к Германии, но и к другим мировым государствам. При этом отношение глав таких стран к США является взаимным.



В долгосрочной перспективе вывод американских войск с немецкой территории может нанести ущерб взаимоотношениям США и Европы. Германия является первым государством, которое «задаёт дух и политическое настроение в Евросоюзе». Трампу стоило бы укреплять отношения, а не разрушать их. Впрочем, любой американский президент останется недовольным, если союзнические отношения, оформленные договорённостями, не будут выполняться второй стороной.



