Задержан контрабандист, который пытался протаранить на машине пограничников в Ростовской области

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31 июля 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

сотрудник ФСБ, Russian FSB press service/Global Look Press

В пятницу, 31 июля, стало известно, что на границе России с Украиной был задержан контрабандист. Согласно последней информации, он предпринял попытку протаранить пограничников на автомобиле.

В погрануправлении ФСБ уточнили, что инцидент произошел в Ростовской области в районе населенного пункта Григорьевка. Контрабандист пытался незаконно провести через границу крупную партию товаров народного потребления. В ходе задержания нарушитель не выполнил законные требования пограничников об остановке, направил свой автомобиль на них и опасно маневрировал, пытаясь скрыться на российской территории.

Пограничный наряд был вынужден применить оружие, вследствие чего злоумышленник получил ранение бедра.