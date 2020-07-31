Студентов из Гонконга отправляют за решетку за желание быть свободными

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31 июля 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Месяц назад в КНР был принят закон о национальной безопасности для особого административного района, которым является Гонконг. В бывшей британской колонии состоялись первые аресты. Четырем студентам от 16 до 21 года, выступившим за независимость территории, грозит пожизненный срок.

Силовики обвиняют молодых людей в том, что они хотели создать группу единомышленников, выступающую за независимость Гонконга, и объявили об этом в социальных сетях. Полиция называет эти действия подрывной деятельностью и сепаратизмом. В Пекине заявляют, что новый закон необходим для укрепления национального суверенитета и территориальной целостности страны.

Одним из арестованных оказался бывший лидер выступавшей за независимость Гонконга группы Student Localism Тони Чун. Молодой человек, в надежде избежать преследований, распустил свою группу еще до того, как закон о безопасности вступил в силу. Но, как оказалось, правоохранители о нем не забыли. Поводом к аресту стал размещенный студентом в Facebook пост под названием «Национализм Китая».

ВВС сообщает, что по требованию полиции провайдеры интернета обязаны передавать властям персональные данные клиентов. Дела подозреваемых могут слушаться на закрытых заседаниях судов или даже рассматриваться судами в материковом Китае. Полиция заявляет, что у нее есть полномочия преследовать активистов даже за пределами страны.

В этом году в Гонконге должны пройти выборы в местную законодательную ассамблею. Оппозиция собиралась выставить на них своих кандидатов, но более 10 человек сделать этого уже не смогут. Власти запретили им выдвигать свои кандидатуры.

Правозащитная организация Amnesty International требует, чтобы правительства разных государств наложили санкции на тех чиновников Гонконга и Китая, которые причастны к принятию нового закона. Ранее Соединенные Штаты в ответ на закон о безопасности ликвидировали торговые привилегии, которыми прежде пользовался Гонконг. Британия, Канада, Австралия и Новая Зеландия, в свою очередь, отложили действие договора об экстрадиции преступников.