Жертвы холокоста требуют от Германии компенсации за трансфер в концлагерь

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31 июля 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

Жертвы Холокоста, проживающие в Голландии, обратились к немецкому канцлеру Меркель за компенсацией. В письме авторы указали, что они оплачивали свой билет на поезд при следовании в «лагеря смерти» во времена зверств фашисткой Германии.



За весь период Второй мировой войны из Нидерландов было вывезено более 100 тысяч евреев, из которых выжить удалось только 5 тысячам. Евреи платили по 4 пфеннига за каждый километр. Перевозка осуществлялась в скотских вагонах. Немецкий рейхсбан смог заработать на транспортных услугах огромные деньги. По дороге в концентрационные лагеря многие люди задыхались.



Родители Сало Мюллера умерли в лагере Аушвиц. Он обратился к немецкому руководству от имени всех пострадавших для получения компенсации. Несколько месяцев назад 84 летнему Мюллеру удалось получить выплату от Голландских железных дорог, которая была адресована жертвам нацизма.



Исторические факты оспорить сложно, но юридически привлечь к ответственности железные дороги Германии ещё сложнее. Они не являются правопреемником транспортной компании Гитлера.



В Германии понимают, что предоставление компенсации нидерландским евреям может создать прецедент для начала расследований других преступлений, совершённых нацистами. Давление на Германию начинает усиливаться.



