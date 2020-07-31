Поляки за неприятие идеологии ЛГБТ лишились денег

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31 июля 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

Евросоюз отказал в финансовой поддержке шести польским городам, так как они объявили себя территориями, свободными от идеологии ЛГБТ. Городские советы ряда польских городов утвердили программу развития семьи, в которой говорится, что семью могут создать только мужчина и женщина.



Усыновлять детей однополым родителям запрещено, так же как и пропаганда идеологии ЛГБТ в общественном месте. Такой подход польских муниципалитетов вызвал в ЕС недопонимание. В прошлом году европейский парламент принял резолюцию, которая призывает все страны союза признавать права ЛГБТ.



Европейский комиссар по вопросам равенства Хелена Дали сообщила, что польские города теперь не могут участвовать в проектах, инициированных странами ЕС.

В Конституции Польши прописано, что семьёй признаётся только союз мужчины и женщины. Органы польского самоуправления принимают законы на основании Конституции страны. Чиновники обязаны сохранить ту модель семьи, которая зафиксирована в законах. В канцелярии премьер-министра страны указали на отсутствие направленности законов против сексуальных меньшинств.



Польское правительство просит разъяснить руководство ЕС причину отказа в финансировании городов. В Варшаве считают, что никакого притеснения и нарушения прав представителей ЛГБТ не произошло.



