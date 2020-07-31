В Пекине полагают, что совместная борьба с COVID-19 способна улучшить отношения США и Китая

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31 июля 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

рукопожатие, pixabay.com

Глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу заявил, что в ходе пандемии Пекин и Вашингтон должны работать вместе, поскольку это может хорошо сказаться на отношениях двух стран.

Гао Фу в рамках видеоконференции, организованной базирующейся в Соединенных Штатах некоммерческой организацией "Национальный комитет по отношениям между США и Китаем", подчеркнул, что некоторые люди живут в Соединенных Штатах, другие – в КНР, но все они один вид – Homo sapiens.

"Не забывайте об этом", – отметил он и добавил, что коронавирус нового типа сделает из американцев и китайцев друзей, поскольку они должны работать сообща.