В Фукусиме произошел сильный взрыв, есть пострадавшие
30 июля 2020, 11:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В японской префектуре Фукусима произошел сильный взрыв, который полностью разрушил небольшое здание в городе Корияма. Известно о большом количестве пострадавших.
В настоящее время сообщается об 11 раненных. При взрыве пострадало отделение банка, находящееся рядом с разрушенным зданием. Задело несколько сотрудников и клиентов банка, обслуживание пришлось приостановить.
Согласно предварительной версии, в ресторане, находящемся во взорвавшемся строении, произошла утечка газа, из-за этого произошел сильный взрыв. От разрушенного здания остался только остов, остальные части разлетелись при взрыве на большие расстояния.
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