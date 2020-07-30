Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Фукусиме произошел сильный взрыв, есть пострадавшие

, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Фукусиме произошел сильный взрыв, есть пострадавшие
Реанимация. Фото: pixabay.com

В японской префектуре Фукусима произошел сильный взрыв, который полностью разрушил небольшое здание в городе Корияма. Известно о большом количестве пострадавших.

В настоящее время сообщается об 11 раненных. При взрыве пострадало отделение банка, находящееся рядом с разрушенным зданием. Задело несколько сотрудников и клиентов банка, обслуживание пришлось приостановить.

Согласно предварительной версии, в ресторане, находящемся во взорвавшемся строении, произошла утечка газа, из-за этого произошел сильный взрыв. От разрушенного здания остался только остов, остальные части разлетелись при взрыве на большие расстояния.

АБ

В мире

В ЛНР раскрыли обязательное условие примирения республик Донбасса с Украиной

В ЛНР раскрыли обязательное условие примирения республик Донбасса с Украиной

В ЛНР раскрыли обязательное условие примирения республик Донбасса с Украиной. По данному вопросу высказался Андрей Марочко, бывший официальный представитель Народной милиции непризнанного государства.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью