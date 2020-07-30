В Фукусиме произошел сильный взрыв, есть пострадавшие

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30 июля 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Реанимация. Фото: pixabay.com

В японской префектуре Фукусима произошел сильный взрыв, который полностью разрушил небольшое здание в городе Корияма. Известно о большом количестве пострадавших.

В настоящее время сообщается об 11 раненных. При взрыве пострадало отделение банка, находящееся рядом с разрушенным зданием. Задело несколько сотрудников и клиентов банка, обслуживание пришлось приостановить.

Согласно предварительной версии, в ресторане, находящемся во взорвавшемся строении, произошла утечка газа, из-за этого произошел сильный взрыв. От разрушенного здания остался только остов, остальные части разлетелись при взрыве на большие расстояния.