Экс-посол США объяснил, почему Вашингтон зависит от выбора преемника Путина

Аргументы Недели → В мире 13+

29 июля 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RAND

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Бывший посол Соединённых Штатов в России Джон Теффт опубликовал результаты исследования факторов, которые повлияют на выбор преемника президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что материал распечатан на 28 страницах.

Теффт подчеркнул, что выбор преемника коренным образом повлияет на внешнюю политику и политику безопасности США. По его словам, за годы правления Путин укрепил власть президента и ослабил влияние других институтов на принятие решений: «Личные взгляды российского президента могут повлиять на жизненно важные интересы США, интересы по всему миру».

Он отметил, что Россия – единственная страна, которая может уничтожить США «одним ядерным ударом». Теффт считает, что новому президенту РФ придется выбирать, сохранять ли враждебный курс к либеральному порядку, который развивает Вашингтон, или изменить его.

Кроме того, он уверен, что при выборе преемника Путин будет руководствоваться многими факторами, имеющими прямое причинно-следственное влияние и определенные расчеты.