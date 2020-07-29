На Украине решили поиграть. Оппозиция против

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29 июля 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Украинская оппозиция протестует против легализации в стране игорного бизнеса. Соответствующий закон уже принят и отправлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Игорный бизнес в течение последних 11 лет был на Украине под запретом. Проведение лотерей, азартные игры в казино и посредством интернета, букмекерская деятельность, игры в залах игральных автоматов, а также проведение азартных игр в покер онлайн, - все это теперь будет разрешено украинцам в случае, если Владимир Зеленский подпишет отправленный ему парламентариями документ.

Каждый вид игорного бизнеса предполагает лицензирование. По данным СМИ, лицензия на открытие казино в Киеве обойдется в 6 млн долл. в год, на открытие зала игровых автоматов - 50 тыс. долл. в год плюс по 100 долл. ежемесячно за каждый автомат. За работу без лицензии предусмотрено наказание - от административного до уголовного.

Запрещено открывать игорные заведения в зданиях органов власти и жилых домах. Предполагается, что к игре не будут допускать лиц моложе 21 года, должников по выплате кредитов и алиментов.

Украинские депутаты, как и полагается, не забыли ввести запрет на доступ к игорному бизнесу лицам и компаниям, связанным с «государством-агрессором». В законодательстве Украины так именуют Россию.

Бывший глава Службы безопасности Валентин Наливайченко подчеркнул, что «организаторы игорного бизнеса и игроки освобождаются от какого-либо налогообложения до 2024 года. А именно от уплаты налога на прибыль предприятия – организатора всех видов азартных игр. А также уменьшаются ставки налогов по их доходам: для букмекеров – с 18 до 5%; для интернет-казино – с 18 до 10%; для офлайн-казино – с 18 до 12,5%; для лотерей – с 30 до 10%».

Наливайченко возмущается: «Освобождаются от налогообложения НДС услуги по проведению азартных игр и лотерей. И это притом, что медицинские услуги облагаются налогом по ставке НДС в 7%, а услуги по содержанию школ – по ставке 18%!»

Заявленную партией власти цель получить в госбюджет дополнительно 4 млрд грн (около 150 млн долл.) депутат также ставит под сомнение. Даже если бы для игорного бизнеса действовали те же правила, что и для других отраслей, «чтобы получить обещанные 4 млрд грн, необходимо, что граждане проиграли около 62 млрд грн (более 2 млрд долл.)», отметил Наливайченко.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что власть создает условия для того, чтобы «мафия просто отняла у людей деньги… Они привлекают мафию со всего мира, потому что дают возможность иностранным корпорациям принимать участие [в организации игорного бизнеса]. Это делается президентом Украины по заказу криминальных кругов».

«Мы знаем, когда казино работали до 2009 года, сколько было случаев самоубийств, преступлений. Я считаю, что это опасный для украинского общества закон», - подчеркнул депутат Вадим Новинский.