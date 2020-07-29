Впервые иранские баллистические ракеты стартовали из-под земли в ходе учений «Аль-Расул Аль Аазам» («Великий посланник»)

Аргументы Недели → В мире 13+

29 июля 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели», Ахмад Хаж Али ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Командующий военно-космическими силами Корпуса Стражей бригадный генерал Амир Али Хаджи Заде подтвердил, что иранцы впервые в мире выпустили баллистические ракеты из глубины земли без использования известных пусковых установок и оборудования.

Бригадный генерал Хаджи Заде заявил об этом по ходу 14-х манёвров гвардии "Аль-Расул аль-Аазам" ("Великий Посланник"). Эти манёвры проводятся в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Он добавил: запущенные ракеты сразу взрывают землю, после чего летят в направлении указанных целей и уничтожают их.

Ранее ВКС Корпуса стражей объявили о мониторинге района маневров «Великого посланника» (спутника «Нур»).

Спутник «Нур» смог сфотографировать в высоком разрешении базу «Аль-Адид» в Катаре. ВКС КСИР несколько месяцев назад запустили военный спутник «Нур» и вывели его на орбиту в 425 км от поверхности земли.

База «Аль-Адид» является крупнейшей авиабазой американских террористических сил в Западной Азии, и, согласно некоторым источникам, в ней насчитывается 13 000 военнослужащих.