МИД КНР сделал Америке китайское предупреждение

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29 июля 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Китай готов решительно ответить на безрассудные действия США, заявил министр иностранных дел Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

По словам Ван И, в настоящий момент отношения Китая и США стали предметом беспокойства для международного сообщества. Глубинной причиной этого является то, что отдельные политические силы в США, исходя из политических соображений в преддверии выборов и потребности сохранить однополярность и гегемонию, не останавливаются ни перед чем в стремлении отрицать историю китайско-американских отношений, оказать на Китай бессмысленное давление во всех аспектах, бесконечно покушаться на ключевые интересы Китая, нанести удар по социальной системе, выбранной китайским народом. Эти действия США попирают основу взаимодействия между государствами, разрушают фундамент стандарта международных взаимоотношений, и для такого поведения есть только одно объяснение - гегемония.