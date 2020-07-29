Друзья и соратники. Сербия и Россия всё ещё остаются надёжными союзниками

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29 июля 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Сербия и Россия были надежными союзниками ещё с 19-го столетия. Российские и сербские солдаты бок о бок сражались во времена Русско-турецкой войны, а затем вместе умирали на полях Первой Мировой. В 2020 году РФ активно помогала балканскому союзнику в борьбе с коронавирусной угрозой.

Ещё весной отечественные военные и вирусологи были отправлены в Сербию для противодействия инфекции. Вучич назвал действия Путина настоящей спасательной операцией. Дружба между двумя государствами ещё больше укрепилась. Но даже в Сербии есть те, кто нацелен на разрушения партнерства России с балканскими союзниками. Радикалы давно ненавидят дружбу Владимира Путина с Александром Вучичем. Они считают, что Россия может использовать эту дружбу в корыстных целях.

Недавно аналитики из Сербского центра Евроатлантических исследований заявили, что антикарантинные протесты в Белграде были заранее подготовлены пророссийскими организациями. К тому же ещё накануне в МВД Сербии заявляли, что массовые протесты и беспорядки в начале июля были скомпрометированы неизвестными силами. Конспирологи винили в этом таинственные организации вероятных распространителей коронавируса. Они посчитали, что протесты могут пойти на руку неизвестным силам и ухудшить эпидемиологическую ситуацию. Теорий создалось уже предостаточно. В правительстве ничего не сказали про террористов, но при этом напрочь отвергли гипотезу о причастности российской стороны к бунтам в Белграде. Президент Вучич назвал такие обвинения сумасшедшими и необоснованными. В России же заявили, что в Сербском центре Евроатлантических исследований возможно работают пособники неизвестных врагов, рассчитывающих подорвать двусторонние отношения между дружественными странами. Все обвинения и критика со стороны этих людей - настоящий абсурд. Россия и Сербия по-прежнему сохраняют партнерство и дружбу, и явно не собираются разрывать вековые альянсы.​