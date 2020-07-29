"Мы сами как эталон". Польша выходит из конвенции по домашнему насилию

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29 июля 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Домашнее насилие - всё ещё очень актуальная проблема для современного европейского общества. В 2011 году страны Европы официально приняли Стамбульскую конвенцию по предупреждению и борьбе с домашним насилием. Основные вопросы были посвящены проблемам насилия по отношению к женщинам. Но времена меняются. И теперь Польша объявила, что собирается выйти из Стамбульской конвенции из-за её "идеологичности".

По словам генерального прокурора Збигнева Зебро, польские методы по борьбе с домашним насилием всегда были более эффективны, чем в других странах. К тому же он заявил, что в Конвенции ни слова не говорится про алкоголь и наркотические средства, которые часто​ приводят к агрессии и припадкам ярости. Многие преступления в семьях совершались в основном благодаря принятию алкоголя. Эффект так называемой "белой горячки" нередко приводил к чудовищным последствиям.

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Зебро также отметил, что считает неправильной идеологию конвенции и роли пола не в биологическом смысле. "Мы сами как эталон" - заявляют солидарные с прокурором лица. - Польша - одна из самых эффективных стран по борьбе с домашним насилием. Мы уважаем и ценим женщин". В этой стране издавна было принято относиться к женщинам с почтением и уважением. Однако феминистки уже начинают обвинять прокурора в дискриминации. Радикальные последовательницы мужененавистнических организаций успели обвинить Зебро в унижении женского пола и навесить на него ярлык "антифеминиста". В польских соцсетях идут активные обсуждения грядущего решения. Нельзя сказать, что много людей поддерживает выход Польши из Конвенции и считает это правильным.​