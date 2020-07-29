Иран выпустил три баллистические ракеты в направлении двух ближневосточных баз США
29 июля 2020, 12:07[ «Аргументы Недели» ]
По крайней мере три баллистические ракеты, выпущенные с иранской территории по Катару и ОАЭ, упали в районах, где расположены американские военные базы. Об этом сообщают телеканал FOX News и журнал Drive, ссылаясь на Пентагон.
«Личный состав авиабаз: Аль-Удейд в Катаре и Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах (расположенных на противоположной стороне Персидского залива от Ирана) был приведен в состояние повышенной готовности после того, как три ракеты, выпущенные (Ираном –«АН») во время учений «Great Prophet 14» ( Великой Пророк 14), упали в воду «достаточно близко» от баз, чтобы не могло не вызвать беспокойство », - пишет журнал Drive.
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