Американский генерал назвал российские подлодки «серьезной проблемой» для США

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29 июля 2020, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]

подлодка, фото: MOD Russia, globallookpress.com

Новые российские подводные лодки и крылатые ракеты являются проблемой для США. Генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Хёрк, когда его в Сенате утверждали на должность командира Северного командования Вооруженных сил США (NORTHCOM), заявил, что Россия развивает стратегические возможности, такие как подводные лодки. Американский генерал пояснил, что субмарины, которые могут быть оснащены крылатыми ракетами, угрожают территории США.

В Сенате Конгресса США Хёрк подчеркнул, что отследить российские субмарины, которые "потенциально могут нанести удар крылатыми ракетами по территории Штатов, серьезная проблема".

Генерал также отметил, что у России и Китая была возможность в течение 30 лет развиваться, наблюдая за США. Про Китай он сказал, что его вооруженные силы уже способны действовать в экспедиционном режиме, вдалеке от своей страны.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 26 июля на Главном параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге сказал, что ВМФ России получит гиперзвуковое оружие, будет вооружен беспилотными подводными аппаратами. Путин заявил о готовности и способности Военно-морского флота страны дать достойный отпор любому агрессору.