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28 июля 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

фото: соцсети

Рассчитать уровень коррупции в отдельно взятой стране – весьма сложное мероприятие. Для этого недостаточно опираться только на данные правоохранительных органов, которые свидетельствуют о раскрываемости таких преступлений.

Нужно проанализировать незаконное перемещение денег в государственной системе, банках, крупных компаниях, а для более точного результата – собрать информацию о незначительных финансовых преступлениях «на местах». Обычно этим занимается международная организация Transparency International, которая ежегодно подготавливает отчет – Индекс восприятия коррупции в странах мира. Для подготовки этого документа организация собирает мнения экспертов, представителей правозащитных организаций, совмещает полученную информацию со статистикой и прочими данными, и на выходе получается объективная экспертиза.



организация Transparency International





Однако французский исследователь Павло Блаватский нашел новый метод расчета уровня коррупции в отдельно взятой стране. Его аналитика до боли проста: он сравнил индекс массы тела политиков постсоветского пространства и пришел к выводу – чем больше масса тел министров, тем выше уровень коррупции.



Странная зависимость

Исследователь Павло Блаватский из Школы бизнеса в Монпелье решил провести собственную экспертизу и проследить, как индекс массы тела политиков во власти связан с уровнем коррупции в стране. Для этого он разработал экспериментальный алгоритм действий, состоящий из нескольких пунктов. В первую очередь, он использовал алгоритм компьютерного зрения, основанный на функционировании сверхточных нейросетей. Свое исследование он сосредоточил на 299 министрах из 15 стран постсоветского пространства: Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Узбекистана и Эстонии.

В результате анализа алгоритм обнаружил высокую степень ожирения у 96 из 299 министров. Следующей задачей для Блаватского стал сравнительный анализ индекса массы тела и уровня коррупции. Для этого он собрал данные пяти различных организаций: Европейского центра борьбы с коррупцией и государственного строительства, Базельского института, Всемирного банка, организации Transparency International и Международного института демократии и содействия выборам.



Школа бизнеса в Монпелье





В результате сравнительного анализа исследователь пришел к выводу о том, что между показателями степени ожирения и показателями уровня коррупции в стране наблюдается высокая корреляция. Проще говоря, чем выше средняя масса тела министров отдельно взятого государства, тем выше и уровень коррупции. При этом исследование дало побочные результаты: в тех странах, где министры «крупнее», а финансовых преступлений больше, вес жителей оказался меньше.



Бразильская практика

Европейские и Бразильские ученые, в свою очередь, научились предугадывать будущих участников коррупционных скандалов, проанализировав историю финансовых преступлений в Бразилии. Для этого они взяли период с 1987 по 2014 год и собрали информацию о коррупционных скандалах из открытых источников. В итоге, им удалось собрать 65 случаев финансовых махинаций и 404 политиков, которые так или иначе фигурировали в этих делах. Результат исследования ученые представили в виде графа, в котором точками обозначались политики, а линиями, соединяющими точки, обозначалось совместное участие двух политиков в одном коррупционном скандале.



полиция Бразилии

Представленная схема дала удивительные результаты. Во-первых, число фигурантов одного преступления возрастает в зависимости от того, в какой период оно совершается: наиболее высокие показатели были отмечены во время парламентских и президентских выборов. Во-вторых, в основном в одном коррупционном скандале участвует по восемь человек. Наконец, с помощью этой схемы можно с некоторой долей вероятности предсказывать будущих фигурантов финансовых преступлений: чем больше у политика «соседей» в графе, тем выше вероятность его дальнейшего фигурирования в коррупционном скандале.

Китай и швейцарские часы

Если Павло Блаватский разработал зависимость уровня коррупции в стране от ожирения министров, то в Китае наблюдается иная связь. Здесь для того, чтобы понять, насколько часто совершаются финансовые преступления, стоит обратить внимание на рынок продажи дорогостоящих наручных часов. Судя по всему, китайские чиновники души не чают в элитных аксессуарах прямиком из Швейцарии, а покупают их они на «ворованные» деньги.

Это стало ясно после того, как в 2014 году в КНР был утвержден антикоррупционный закон. Как только его приняли, рынок продажи швейцарских часов резко «просел»: объем продаж упал на 27,6% по сравнению с 2012 годом, когда новый закон еще не действовал. Вот так, сторонними методами, иногда можно выяснить, насколько коррумпирована политическая система в стране.