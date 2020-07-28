Иран устроил военные игрища с ритуальным уничтожением «чучела» американского авианосца

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28 июля 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Корпус стражей исламской революции (КСИР) во вторник начал заключительный этап крупномасштабных военных учений на юге Ирана, в том числе в Персидском заливе и Ормузском проливе, - сообщает пресс-служба КСИР.

Финальная стадия военных игр, проходящих под кодовым названием «Payambar-e Azam 14 (Великий пророк 14)» началась во вторник утром в южной провинции Хормозган, в западной части Ормузского пролива и в Персидском заливе. В учениях задействованы ВМС и аэрокосмические силы (АКС) КСИР. В ходе маневров отрабатываются практические действия войск (сил) на суше, в воздухе, на море и в околоземном космосе.

Завершающий этап учений включает совместные действия ракетных подразделений, кораблей и БПЛА ВМС КСИР, а также ракетных, БПЛА и радиолокационных подразделений АКС КСИР. Проводятся ракетные стрельбы из БРК, атака дронами и пилотируемыми ударными вертолетами кораблей противника, боевые действия морских сил. Отрабатывается постановка морских минных заграждений.

В качестве космического сегмента используется иранский спутник «Нур», запущенный в космос в апреле. В целом Иран демонстрирует американскому супостату и его союзникам в Персидском заливе решительность отстаивать свои суверенные интересы с оружием в руках.

Вопрос только в том, насколько эти по иранским меркам масштабные маневры соответствуют реалиям современной войны? Похоже, в Тегеране даже не представляют, насколько их взгляд на вышеуказанную проблему ошибочен. Недооценка противника, особенно такого как США , может привести персидское государство к неминуемому поражению. То, чем сейчас занимается Иран, может впечатлить только самих персов, а американцев данные маневры разве что позабавят – не более того. Весь этот шабаш, устроенный КСИР с муляжом американского авианосца, напоминает ритуальное сожжения чучела врага. В войне мистика не помогает, здесь выигрывают циничные прагматики, обладающие лучшим боевым опытом, военной организацией и вооружением. Во всех этих трех аспектах Иран, бесспорно, очень серьезно проигрывает США.