Немец-зэк попался на давнем убийстве 4-летней девочки

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28 июля 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

подозреваемый в убийстве и погибшая Мэдди Маккенн на фото globallookpress.com/ Cc/S

Немецкие власти сумели идентифицировать подозреваемого в убийстве четырехлетней девочки. Преступление было совершено в Португалии. И подозреваемый сейчас отбывает наказание в связи с другим преступлением.



Преступление было громким. Оно было совершено в 2007 году. Медди Маккен было четыре года. Она пропала из квартиры в приморском городке Прайя-да-Луз. Это приморский регион Алгарве. Семья девочки сняла жилье на время отдыха.

На след подозреваемого сыщикам не удавалось выйти долгие годы. Выявить его удалось только теперь. Накануне немецкие власти объявили о том, что похитителем стал один из жителей Ганновера. Теперь он проходит в качестве основного фигуранта дела об убийстве девочки. Следователи провели осмотр садового участка в Ганновере.

«Эта процедура проводится в связи с нашим расследованием в отношении Мэдди Маккенн», — пояснили представители немецкой полиции.

Пока личность подозреваемого официально держится в секрете. Полиция лишь сообщила, что сейчас ему 43 года. Однако журналистам удалось выяснить кто он.

«СМИ выяснили, что это Кристиан Брюкнер», — сообщила британская the Guardian: «Последний раз он был зарегистрирован в городе Брауншвейг. Это примерно в 40 милях от Ганновера».

Сейчас Кристиан Брюкнер находится в немецкой тюрьме. Он отбывает наказание за незаконный оборот наркотиков. Это приговор никак не связан с Мэдди Маккенн. В Португалии зэк провел много лет. В том числе он жил в Прайя-да-Луз. Ранее он был судим за «сексуальные контакты» с девушками.