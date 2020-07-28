Бывший агент ФБР публикует книгу, которая муссирует вопрос: является ли Дональд Трамп агентом Москвы?
28 июля 2020, 15:44[ «Аргументы Недели» ]
Бывший агент ФБР Питер Стрзок, который сыграл ключевую роль в расследовании о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, но чьи уничижительные сообщения о Дональде Трампе во время предвыборной кампании сделали его объектом гнева американского лидера, выпускает книгу о своих опасениях, что президент США может быть скомпрометирован некоторыми сомнительными связями, - сообщает Associated Press.
В книге будет представлен взгляд посвященного в тайные процессы инсайдера на некоторые из самых сенсационных и политически необременительных расследований в современной американской истории. Более того, будет дан ответ на вопрос - координировалась ли предвыборная кампания Трампа 2016 года с Россией, чтобы повлиять на результаты президентских выборов. Книга должна выйти за два месяца до предстоящих ноябрьских выборов.
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