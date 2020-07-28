Американское руководство отговаривает Израиль от бомбардировки Ирана

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28 июля 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]

В Израиль прибыл председателя Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Марк Милли. Его приезд расценивают как неофициальный визит с целью разрешения споров между еврейским государством и Ираном. Израильтяне планируют нанести военные удары по иранской инфраструктуре до того времени, пока в США не пройдут президентские выборы.



Глава американского государства Дональд Трамп имеет мало шансов выиграть их. Это означает, что Израиль может больше не увидеть поддержки США для решения ряда региональных политических и военных задач.



Руководство еврейского государства заявило о готовности ответа на любую военную угрозу со стороны противников. По словам премьера Нетаньяху, Израиль не заинтересован в закреплении Ирана на территории соседних государств. Политик добавил о наличии права совершать трансграничные операции.



В последнее время в Иране происходят возгорания промышленных и военных объектов, в том числе и на предприятии по обогащению урана. Дипломатические источники New York Times говорят, что в этих инцидентах имеется израильский след. Иранское руководство в данных условиях приняло решение о приведении системы ПВО в режим повышенной готовности. США внимательно следят за развитием ситуации в регионе и пытаются не допустить развязывания крупного конфликта между Ираном и Израилем.



