В Афганистане сбит американский военный вертолёт с морпехами на борту
28 июля 2020, 13:35[ «Аргументы Недели» ]
Бойцы движения «Талибан» (запрещено в России) уничтожили с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса американский ударно-транспортный вертолёт UH-60 Black Hawk, на борту которого кроме экипажа были пассажиры – морпехи. Сообщает портал Авиа.Про.
Источники в Афганистане сообщают, что на борту погибшего геликоптера было как минимум пять человек: два пилота и три военнослужащих из Корпуса морской пехоты США.
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