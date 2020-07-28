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В Афганистане сбит американский военный вертолёт с морпехами на борту

, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Афганистане сбит американский военный вертолёт с морпехами на борту
фото: соцсети

Бойцы движения «Талибан» (запрещено в России) уничтожили с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса американский ударно-транспортный вертолёт UH-60 Black Hawk, на борту которого кроме экипажа были пассажиры – морпехи. Сообщает портал Авиа.Про.

Источники в Афганистане сообщают, что на борту погибшего геликоптера было как минимум пять человек: два пилота и три военнослужащих из Корпуса морской пехоты США.   

АОл

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