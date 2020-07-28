В Голливуде на место белых актеров придут цветные геи

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28 июля 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Голливуд наполняется страхом перед феминистками и активистами движения за права чернокожих Black Lives Matter. Доминирует растерянность перед бунтующими этническими, гендерными и сексуальными меньшинствами.

Как сообщает Daily Mail, в Голливуде начали увольнять белых актеров. Чернокожий режиссер Джордан Пил («Прочь») заявил, что ни за что не поручит главную роль белому, поскольку на белых он уже насмотрелся вдоволь. Издание отмечает, что если бы такое сказал белый режиссер о черном актере, его карьера была бы закончена.

«Мы, чернокожие, имеем право не нанимать тех, кто нас унижал», - заявляет режиссер Ава ДюВерней.

Деятели кино признают обстановку катастрофической, но просят их цитировать на условиях анонимности. Так один из директоров голливудской студии отмечает:

«Приглашая сценаристов, операторов и других профессионалов, мы отдаем предпочтение цветным, женщинам или представителям ЛГБТ. Маятник качнулся в обратную сторону! Все парализованы страхом от сознания, что сказанное может быть неверно истолковано - и тогда путь в профессии завершен. Все напуганы, и никто не рискует высказываться публично о том, что происходящее - это крах. Индустрия на грани нервного срыва!»

Если режиссеры всегда отбирали актеров для своих картин по уровню таланта, то теперь их вынуждают учитывать цвет кожи и сексуальную ориентацию. Интернет-портал TheWrap подсчитал, что большинство фильмов все еще снимается белыми режиссерами, хотя население США только на 60 % состоит из белых, а 45 % кинозрителей - цветные. Также отмечается, что только 15 % картин года снято женщинами.

ЛГБТ-сообщество выпустило так называемый «Индекс ответственности», проанализировав работу студий-мейджоров. К ужасу представителей секс-меньшинств оказалось: за три года в кино не было ни одного трансгендерного героя! Отмечен и дефицит персонажей ЛГБТ - всего 18,6 % фильмов уделили им внимание. Рекомендуется увеличить число цветных геев на экранах, чтобы они составили не менее 50 % ЛГБТ-представителей.

Нельзя не приветствовать равенство людей любого цвета кожи и стоит терпимо относиться к ориентации. Но когда в искусстве начинается подсчет процентов, норм и квот - на том оно и заканчивается.