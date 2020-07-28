Азербайджанские войска использовали турецкие БПЛА Bayraktar TB2 в войне против Армении
28 июля 2020, 12:12[ «Аргументы Недели» ]
Турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 атаковали цели на территории Армении. Источник данной информации также сообщает, что Турция выступила с угрозами оккупировать Армению.
«Одной из тем оперативного совещания в Министерстве обороны Армении стало возможное применение турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 подразделениями ВС Азербайджана», - сообщает портал Авиа. Про. со ссылкой на «Телеграм»-канал «Военный обозреватель».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.