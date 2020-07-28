Азербайджанские войска использовали турецкие БПЛА Bayraktar TB2 в войне против Армении

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28 июля 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 атаковали цели на территории Армении. Источник данной информации также сообщает, что Турция выступила с угрозами оккупировать Армению.

«Одной из тем оперативного совещания в Министерстве обороны Армении стало возможное применение турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 подразделениями ВС Азербайджана», - сообщает портал Авиа. Про. со ссылкой на «Телеграм»-канал «Военный обозреватель».