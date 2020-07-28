Как в фильме «Судная ночь». Восстания в Сиэтле уже начинают напоминать сюжеты из голливудских боевиков

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28 июля 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

В Сиэтле и других Штатах Америки всё ещё не утихают восстания и бунты. Сторонники радикального движения «Black Lives Matter» не успокаиваются и продолжают чинить анархию везде, где появляются.

Полицейские отчаянно противостоят фанатикам и пытаются утихомирить толпу. Но без применения некоторого насилия это не всегда получается. Учитывая недавнюю полицейскую реформу, правоохранители вообще ощущают себя бесправными. Зато бунтовщики отчего-то спокойно могут закидывать их булыжниками и даже «коктейлями Молотова». Всё это уже давно начинает напоминать Украину 2014 года. Тогда с бойцами «Беркута» агрессивные радикалы расправлялись не хуже. Но привело это, как все знают, лишь к хаосу. Почти тот же хаос (а может быть и хуже) грозит сейчас Америке. В Сиэтле дело дошло до настоящих рукопашных. В результате уличных боёв пострадали почти 60 полицейских.

В соцсетях говорят, что всё произошедшее уже начинает напоминать фильмы серии «Судная ночь». Там, по сюжету сценаристов, действие происходит в далёком будущем, где коррумпированные власти США разрешают всем людям чинить разбой один раз в году. Все преступления объявляются легальными. Нечто схожее происходит и в нынешней Америке. Только вот простым людям приходится страдать почти каждую ночь. Многие уже всерьёз боятся за свою жизнь, опасаются, что однажды вовсе не проснутся. Грабежи и убийства просто наводнили Соединённые Штаты. К тому же наблюдается и произвол неадекватных прокуроров, поддерживающих экстремистов из «Black Lives Matter». К примеру, простым местным жителям из Сент-Луиса, супругам Макклоски, грозит до 4 лет тюрьмы. И это за то, что они просто оборонялись от темнокожих бандитов. Вандалы грозились убить их и сжечь дом. В ответ Макклоски вытащили оружие и приказали преступникам покинуть территорию их жилища. За это супружескую пару и желают объявить вне законы. Президент Трамп же заявил, что полностью поддерживает семью Макклоски. Ведь они защищали свой дом и своих близких. Эти люди имели на это полное право. Некоторые эксперты уже приравняли их к настоящим героям.