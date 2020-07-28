Коронавирус ​ охватил все слои американского общества​

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28 июля 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

В Соединённых Штатах по-прежнему негативная ситуация с коронавирусным распространением. С каждым днём там выявляется по 50 с лишним тысяч человек.

За сегодня число новых случаев составило 54 953. Умерло 470 человек, и это только за один день. На этот раз в опасности находится сам президент Трамп. Недавно вирус обнаружили у его ближайшего советника по нацбезопасности – Роберта О-Брайена. Он один из высших членов государственной администрации. О-Брайен уверяет всех, что ничего страшного не произошло. Советник продолжает работать из дома. Болезнь проявляется в лёгкой форме.

Но всё дело в том, что кабинеты О-Брайена и Трампа в Белом Доме находятся почти вплотную друг к другу. К тому же 10 июля оба государственных деятеля вместе посещали Флориду. Не стоит забывать, что многим членам правительства США уже давно за 60. Как бы молодо ни выглядели эти люди, они всё равно приближаются к преклонному возрасту. Тому же президенту США уже давно за 70. Коронавирус крайне негативно действует на пожилых людей. Ведь те, кто медленно приближаются к уходу из жизни, не всегда обладают сильным здоровьем. «Ковид» способен отправить на тот свет даже бывалого спортсмена. Сторонники Трампа всеми силами надеются на то, что действующий президент избежал заражения. А вот ненавистники из «Black Lives Matter», напротив, желают нынешнему лидеру скорейшей погибели.