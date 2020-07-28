Трамп пригрозил вандалам в Портленде лишением свободы

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28 июля 2020, 07:45 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, фото из соцсети

Президент США Дональд Трамп пригрозил протестующим в Портленде (штат Орегон) и других американских городах лишением свободы за то, что в порывах борьбы с "расовым неравенством" они разрушают правительственные здания.

Глава Белого дома совсем недавно подписал указ о защите памятников в США, и разрешил арестовывать каждого «борца с расизмом», который попытается уничтожить любой памятник на территории страны и пообещал сажать вандалов в тюрьму на срок до 10 лет, - сообщает kp.ru.

Президент написал на своей странице в Twitter: "Анархисты, подстрекатели и протестующие, которые уродуют здание федерального суда в Портленде или любые другие правительственные постройки во всех наших городах и штатах и наносят им ущерб, будут преследоваться в соответствии с недавно повторно введенным в действие указом о защите памятников".

В Портленде продолжаются беспорядки.

"Минимум 10 лет тюрьмы. Не делайте так!" - подчеркнул Трамп.

В городе Ричмонд в штате Виргиния в июне протестующие снесли памятник всемирно известному мореплавателю Христофору Колумбу и бросили монумент в озеро.