Для чего Иран построил огромное «чучело» американского авианосца?

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27 июля 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Иранские ВМС переместили большой макет американского авианосца, имитирующего USS Nimitz, в один из портов Ормузского пролива, а затем вывели его в море. Спутниковые фотографии этого гигантского муляжа опубликованы в сети.

Макет несет 16 муляжей истребителей на своей палубе, согласно спутниковым фотографиям, сделанным Maxar Technologies. У ложного авианосца длинна около 200 метров (650 футов) и ширина - 50 метров (160 футов), а настоящий «Нимиц» имеет длину более 300 метров (980 футов) и ширину 75 метров (245 футов). Снимок, сделанный в воскресенье, показывает макет после того, как буксир вытащил его в пролив из иранского портового города Бандар-Аббас. Эксперты считают, что появление фальшивой копии американского авианосца в проливе говорит о скором начале военно-морских учений флота КСИР. В ходе которых будет уничтожен данный муляж. Нечто подобное флот КСИР совершил в 2015 году.

Представитель 5-го флота США, базирующийся в Бахрейне, коммандер Ребекка Ребарич, прокомментировала Associated Press информацию о появлении вышеуказанного макета в проливе: «Сложно сказать, что Иран надеется получить, создав этот макет, или какую тактическую выгоду они надеются получить, используя такой макет в сценарии тренировок или учений». Эксперты считают, что буксировка макета как-то связана с сопровождением истребителем F-15 США иранского пассажирского самолета Mahan Air, пролетавшего над Сирией. Впрочем, есть и критики данной точки зрения. Постройка макета требует достаточно продолжительного времени, а это значит, что действия с ним были запланированы задолго до инцидента с самолетом иранской авиакомпании Mahan Air.

Военный эксперт Владимир Щербаков не увидел в действиях иранских, какого-либо разумного начала, кроме как чисто идеологического, напоминающего ритуальное сожжение чучела противника. Возможно, все делается ради демонстрации своей решимости воевать с американцами и другими противниками. Он также допустил, что персы запланировали учебно-боевые стрельбы, которые, впрочем, не дадут никаких тактических преференций иранским ВМС из-за своей условности. Макет наверняка сделан на базе какого-то старого сухогруза потопив его, иранцы не получат никаких новых данных о возможности поражать их огневыми средствами реальный американский авианосец. Боевые противокорабельные ракеты в данном случае будут потрачены впустую. К тому же, проведение учений с боевыми стрельбами в Ормузском проливе чревата возможными последствиями. Эта водная артерия узка и переполнена разновременными торговыми кораблями и нефтеналивными танкерами. Маневры военных кораблей здесь затруднены. При проведении стрельб можно ненароком попасть не в мишень, а в чей-то танкер или сухогруз. Помимо этого, затопив здесь крупное судно Иран может создать проблемы для прохода через пролив как своих, так и чужих коммерческих кораблей.