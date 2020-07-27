Что в Китае говорят о России, и чем отвечает наша страна

Аргументы Недели → В мире 13+

27 июля 2020, 17:11 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ] Источник: meduza.io

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В 2018 году по приказу лидера КНР Си Цзиньпина была создана Медиакорпорация Китая. Конгломерат самых крупных государственных СМИ Поднебесной договорился о стратегическом сотрудничестве с агентством «Россия сегодня». Из-за обострившегося противостояния с Дональдом Трампом китайские власти решили, что в сфере пропаганды на внешнеполитической арене им нужно действовать более активно и агрессивно. Российская сторона, в свою очередь, получила право размещать сообщения о России в Китае. Правда сделать это бывает непросто.

Соглашение между сторонами было подписано на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2018 года.

«Отношения России и Китая за последние несколько лет достигли беспрецедентно высокого уровня. Задача российских и китайских медиа состоит в их постоянной информационной подпитке, в том числе путем интенсификации информационных обменов», - отметил руководитель «России сегодня» Дмитрий Киселев.

Российские государственные СМИ ежемесячно публикуют порядка сотни агитационных материалов о Китае, но едва ли эта пропаганда имеет успех. Публикации на сайтах набирают не так уж и много просмотров. Тексты сообщений написаны «казенным» языком, и когда речь касается событий, под которые засыпают даже сами китайцы, российской публике это тоже малоинтересно.

Проблемные темы выдерживаются в духе официального Пекина и тексты нередко содержат «опровержения западных домыслов». Среди таких пикантных тем - ситуация в Гонконге или в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В разгар пандемии COVID-19 Медиакорпорация Китая и «Россия сегодня» запустили совместный проект «На связи Ухань», в рамках которого выходили материалы с заголовками в духе: «Модульный госпиталь - оазис заботы и тепла».

Китайские СМИ, рассказывая о событиях в России, ведут аналогичную политику.

«Я ни разу не видела ни одной негативной истории про российское правительство [в китайской прессе]. В национальных СМИ мне открыто говорят, что им не разрешают негативно писать о России», - рассказала специалист по китайским медиа, профессор глобальных коммуникаций в Университете штата Джорджия Мария Репникова.

Однако если российские государственные СМИ прикрывают проблемные места Поднебесной практически полностью, то о действиях их китайских коллег в отношении России такого не скажешь.

«У Китая есть своя позиция по Крыму, поэтому если бы Россия хотела опубликовать в китайских СМИ что-то в защиту аннексии [Крыма], то это было бы абсолютно невозможно», - отметил профессор Кардиффского университета Сергей Радченко.

Известно, что в ноябре 2014 года МИД Китая выступил с официальным заявлением, в котором призвал соблюдать территориальную целостность Украины. С тех пор эта позиция не менялась.

Даже президент России не может полноценно повлиять на пропагандистскую машину КНР. Перевод статьи Владимира Путина о Второй мировой войне на китайской версии сайта Sputnik (ресурс медиагруппы «Россия сегодня») был заблокирован в Китае в день публикации и, насколько известно, не разблокирован до сих пор.

Многие политологи считают, что Китай в настоящее время гораздо более влиятельный партнер, чем Россия, и Россия намного больше зависит от Китая, поэтому и равного сотрудничества в потоке информации вряд ли можно ожидать.

Отмечаются попытки сделать креативный медиапродукт, но они пропагандистов к успеху не приводят. Русская служба канала CGTN (входит в Медиакорпорацию Китая) попыталась зарифмовать новые идеи Си Цзиньпина. Получился рэп, содержимое которого можно спроецировать и на российскую политику: там упоминается, как китайская компартия борется с жуликами и ворами. Поют русские и китайские студенты. Смотреть это не представляется возможным.

То, что китайская пропаганда не может заинтересовать российскую аудиторию, объясняется несколькими факторами. Первая причина - формальный подход агитаторов к своей работе: все сводится количеству публикаций и отчетов о них. Об эффективности, похоже, при этом никто не задумывается.

Второй проблемой китайской пропаганды в России является недостаток квалифицированных кадров. По словам Марии Репниковой, сотрудники, работающие в отделе пропаганды Китая и в медиа для внешнего мира, прекрасно разбираются в американской политике и говорят на английском, а вот уровень русского языка и в целом знаний о России у них гораздо меньше. Они не понимают российский контекст, не знают, что интересно русскому читателю, какие тут информационные системы и каков уровень свободы слова. Эксперт считает, что основной проблемой пропагандистов является отсутствие структурного подхода к работе с аудиторией.