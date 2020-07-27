Маразмы недели: луцкий преступник, секретное «возвращение» Крыма и кукуевский картофель

Аргументы Недели → В мире 13+

27 июля 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

фото: соцсети

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный на основании действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

Пожалуй, наиболее обсуждаемым событием прошедшей недели стал бенефис так называемого луцкого террориста, захватившего около двух десятков заложников в автобусе в украинском городе Луцк. Казалось бы, это - теракт и любой сарказм по данному поводу неуместен. Вот только 12-часовая эпопея в прямом эфире по её завершению смогла убедить всех, наблюдающих за развитием «антитеррористической операции», что на самом деле в Луцке состоялась банальная имитация теракта: некий спектакль с элементами боевика на Театральной площади города. Правда, и заложники, и эмоции «землян» были настоящими.

Мы не будем обсуждать требования Максима Кривоша и рекламный ролик президента Зеленского «Фильм «Земляне»-2005, смотреть всем!»: как говорится, какая страна, такие и теракты. Исполнители главных ролей, как всегда, отошли от сценария, что ожидаемо принесло в него неразбериху. Согласитесь, вести прямую трансляцию с места событий, «засвечивая» огневые точки для поражения террориста, подключать самого террориста в телеэфир, зная, что он наблюдает за ситуацией в своем смартфоне, - это маразм. То, что СБУ квалифицировала происходящее по статье «теракт», а операцией по освобождению заложников руководил министр МВД Арсен Аваков - тоже маразм. Как и то, что Аваков обвинил СМИ в распространении дезинформации о лечении Максима Кривоша в психбольнице: первоисточником этой информации стал официальный телеграм-канал Департамента уголовного розыска Нацполиции.

Максим Кривош и захваченный автобус

Нестыковки шли одна за другой. Замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил о том, что Владимир Зеленский лично говорил с террористом, после чего тот отпустил трёх человек. В это же время заместитель Авакова Антон Геращенко сообщил, что об освобождении трёх заложников договорился заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль. Как видим, даже в таких публичных «мелочах» представители украинской власти не в состоянии договориться! Тем не менее, они оперативно задержали «сообщника» Кривоша, который почему-то на период осуществления луцкого теракта находился в Харькове. Взаимосвязь двух персонажей так и не доказали, но видимость работы создали.

Но самым захватывающим эпизодом сего действа стала поимка Кривоша. Кадры, когда террорист выходит из автобуса и спокойно ходит возле него, завораживают. Как и тот момент, когда к нему подходят трое без защитной экипировки, и, о чем-то болтая с захватчиком, надевают наручники. Вспомнив, что для пущего эффекта надо бы ткнуть преступника лицом в асфальт, нехотя делают это, после чего выводят из автобуса заложников. Завершает феерическое шоу взрыв светошумовой гранаты и дефиле БТРа, с брони которого соскакивают бойцы спецподразделения «Альфа» и героически освобождают пустой автобус.



Максим Кривош в ожидании ареста

После этого Кирилл Тимошенко и Арсен Аваков в ходе брифинга рассказывают, что террорист вышел из автобуса и лёг на землю. На тот момент главные спикеры этого постановочного спектакля ещё не знали о том, что жильцы близлежащего дома засняли занимательное видео, на котором отчётливо видно, чем занимается вышедший сдаваться Кривош.

На следующий день лавры «луцкого террориста» воодушевили персонажа из Полтавы, и «герой АТО» 32-летний Роман Скрипник с гранатой в руке угнал автомобиль, взяв в заложники начальника уголовного розыска Полтавской области.



Роман Скрипник

Погоня за «полтавским террористом» длилась несколько часов, после чего он высадил заложника и скрылся то ли в лесах, то ли на полях Полтавщины. В регионе объявили план перехвата, но Скрипника так и не нашли. По сей день. Как ему удалось сбежать, учитывая, что автомобиль сопровождали полицейские, доселе непонятно. На вторые сутки, после безуспешного прочёсывания местности с собаками, дронами и тепловизорами, пресс-офицер ГУ Нацполиции в Полтавской области Роман Гришин заявил о денежном вознаграждении за помощь в поимке террориста-беглеца.

На фоне абсолютного бардака и разгула преступности министр юстиции Украины Денис Малюська прорекламировал приобретение подарочных сертификатов на пользование услугами платных камер в следственных изоляторах. Прямо скажем: годный троллинг!

«Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может, наоборот, забыли пригласить? Все ещё раздумываете над подарком? Мы знаем выход! Отныне Минюст предлагает новую услугу - подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах!» - написал Денис Малюська на своей странице в Facebоok.

Денис Малюська, страница в Facebook

Сертификат действует только в течение полугода после покупки: если в течение указанного срока владелец подарка не взят под стражу и не попадает в СИЗО, то средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующему пенитенциарному учреждению.

Напомним, первые VIP-камеры с улучшенными условиями появились в Лукьяновском СИЗО Киева в мае текущего года. Ночёвка в таком «отеле временного содержания» обходится около 12 тысяч гривен в месяц. К слову, первым счастливым обладателем подарочного сертификата стал экс-народный депутат Украины Александр Грановский: ему его приобрёл журналист Василий Крутчак.

А теперь - об украинском наболевшем: Крым, Донбасс, «страна-агрессор» и прочее. В принципе, в данном контексте практически ничего нового: «патриоты» в поте лица трудятся над возвращением утраченных территорий, жители которых, открестившись от Украины, вспоминают всё, что с ней связано, как страшный сон.

«Мы разработали документ «Стратегия деоккупации Крыма», он не является публичным на это время, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба», - заявила замминистра иностранных дел Эмине Джапарова в эфире одного из украинских телеканалов.

Эмине Джапарова

Признаться, нам не совсем понятен смысл сказанного представителем украинского внешнеполитического ведомства. Смеем лишь предполагать, что, скорее всего, речь идёт о некоем засекреченном документе, который пока что «узко масштабный» и обнародованию не подлежит.

«…Когда мы говорим про Крым, к сожалению, реакция мирового сообщества весьма фрагментарна и спорадическая. Россия вкладывает огромный ресурс, чтобы примирить с оккупацией и статус-кво всё мировое сообщество», - этот набор непонятных фраз тоже из спича Джапаровой.

«Санкции не заставили Россию отказаться от захвата украинских территорий... Россия показывает всем, что Азовское и Чёрное моря - это её зона влияния, постоянно демонстрирует готовность к применению своих сил», - а это уже умозаключения командующего ВМСУ Алексея Неижпапы.

Тот случай, когда понимаешь, что украинские ВМС возглавляет сам Капитан Очевидность, а военачальник Неижпапа, возглавляющий «морскую мощь» Украины лишь чуть более месяца, стал самым забавным контр-адмиралом в мире.

Алексей Неижпапа

Экс-глава СБУ Игорь Смешко тоже пытается держать себя в тонусе, а руку - на пульсе «российской агрессии».

«В Югославии в 1999 году операция была выиграна без наземного компонента. Если будет применен со стороны России космически-авиационный компонент, они смогут поражать наши цели, даже не пересекая российско-украинскую границу. И мы до сих пор не понимаем, что война может быть не просто позиционная, как сейчас. А она может быть с применением тех сил и средств, где наша противовоздушная оборона может не выдержать», - заявил он, чем вспугнул весь выводок патриотов-соплеменников, переживших за последние 6 лет, как минимум, с десяток вторжений «армии Путина».

«Только не называйте меня алярмистом или паникером... Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе, как «угроза силой»… А вчера кто-то говорил, что агрессивных планов нет...», - забился в истерике замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

… В самой же России, в отличие от Украины, всё тихо и стабильно. Наряду с периодически возникающими протестными акциями за всё хорошее и против всего плохого (куда же без них?) россияне устраивают забавные перформансы. Так, жители деревни Кукуевка, расположенной под Курском, обратились к президенту Путину с помощью картошки: «В. В. Путин, помогите Кукуевке Курской области» гласит картофельное воззвание.

Картофельный перформанс в Кукуевке

Отметим, что проблемы у жителей этой деревни действительно существуют. Помимо того, что здесь отсутствуют дороги и газ, многие не только не могут достроить дома из-за бюрократии, но и вовсе рискуют остаться без жилья.

Люди возвели дома в буферной зоне биосферного заповедника им. Алёхина, но в прошлом году, когда они уже были построены, эта территория получила статус заповедника: её поставили на кадастровый учёт, и дирекция заповедника имеет право потребовать сноса готовых строений. Таким образом, теперь Росреестр жильё не регистрирует, хотя все документы, подтверждающие законность покупки участков, у домовладельцев имеются. Вне закона в Кукуевке оказались почти 4 тысячи участков. Разрешения на строительство в буферной зоне с 2011 года исправно выдавал муниципалитет Курского района. Теперь же все инстанции и суды встали на сторону заповедника.

«Жители новой застройки деревни Кукуевка стали заложниками коллизии законодательства. Без правительства РФ, без министерства природных ресурсов РФ эту проблему здесь на региональном и, тем более, районном уровне не решить», - ещё в декабре прошлого года заявил глава Курского района Андрей Телягин.

А воз и ныне там. Остаётся надеяться, что с помощью картошки разрешению кукуевской проблемы посодействует сам президент. Что-то подсказывает: после этого можно смело увольнять и главу Курского района, и губернатора Курской области…