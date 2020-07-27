Бывшего короля Испании могут отдать под суд

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27 июля 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-короля Испании Хуана Карлоса могут в ближайшее время выдворить из государственного дворца. Помимо этого ему грозит наказание за получение крупной взятки. В Каталонии на фоне этого начались волнения и протесты, а давление на его сына Филиппа начинает расти.



Следствие предполагает, что экс-король получил деньги от Саудовской Аравии за строительство железной дороги. Финансовые средства предположительно находятся в Швейцарии. Баски планируют провести референдум об отмене монархии, а также лишении судебной неприкосновенности королей.



Хуан Карлос заслужил авторитет в 80-х годах, когда провёл демократические реформы. Стараясь поднять положение королевской семьи в глазах народа, монаршьи полномочия были переданы сыну Филиппу. Он ведёт скромный образ жизни.



Парламент Каталонии призывал короля отречься от престола по причине сложностей в системе местного самоуправления. На фоне этого СМИ начали искать, как жила королевская чета ранее, стараясь выявить скандальную информацию о роскошной жизни, любовницах короля.



В этих условиях Филипп вынужден отдаляться от отца. Чтобы оказать публике уважение, сыну придётся либо выдворить бывшего короля из дворца, либо лишить его статуса почётного руководителя. Пока из королевского дома не поступало никаких комментариев, хотя в преступности Хуана Карлоса уже никто не сомневается.



