Мечеть вовеки веков. Судьба Собора Святой Софии в Стамбуле наконец-то решилась

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27 июля 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Ещё 10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об официальном превращении легендарного собора Святой Софии в мечеть.

Задолго до этого решения вопрос уже обсуждался на правительственном уровне и вызывал неоднозначные дискуссии. Православные активисты и многие христиане восприняли преобразования собора крайне негативно, обвинив Эрдогана в распространении неоосманистской политики. Турецкий лидер напрочь отказался даже выслушать рекомендации православных. 24 июля в новообразованной Айя-Софии уже был проведён намаз. В молитве приняли участие все высшие члены правительства Турции, включая самого президента. Глава управлений по религиозным делам уже назначил в Айя-Софию трёх имамов.

Греки из-за подобных нововведений окончательно рассорились с Турцией. В Салониках даже прошла агрессивная демонстрация, на которой активисты публично сожгли турецкий флаг. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис осудил превращение христианской святыни в мечеть, упомянув, что этот акт никак не может быть проявлением силы Турции, а напротив лишь показывает её невероятную слабость. Он утверждает, что религиозная политика Эрдогана всячески нарушает мировое спокойствие и бросает независимость всем греческим государствам. На Кипре также осудили преобразования в Стамбуле. Местные власти потребовали от Турции соблюдения международных обязательств. Однако Эрдоган отказался от обвинений и счёл протесты христиан за проявление враждебности.