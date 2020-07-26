Тегеран планирует соединить железной дорогой свою территорию с берегом Средиземноморья

Аргументы Недели → В мире 13+

26 июля 2020, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Председатель иранского парламента Мохебати Юсефи заявил о необходимости скорейшего начала реализации проекта строительства железной дороги, которая свяжет Иран, Азию и Средиземное море через Сирию и Ирак, указав, что это сократит продолжительность грузовых перевозок. Сообщает агентство новостей Fars.

Иранский парламентарий указал, что проект свяжет Персидский залив через портовые города Басра (Ирак) и Латакию (Сирия). Мохебати Юсефи подчеркнул, - этот проект имеет значительные экономические выгоды с точки зрения перевозки пассажиров и грузов между тремя странами. Новая дорога облегчит процесс транспортировки товаров из Азии в Европу по суше.

Судя по всему, у данного проекта есть другой автор, отличный от Тегерана, и это - Китай. Создание железной дороги, связывающей Иран, средиземноморское побережье и Азию - дает особую выгоду Пекину. Кстати, данный проект отодвинет транзит китайских грузов через Россию в Европу на вспомогательную роль.