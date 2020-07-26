В Бангладеш люди становятся наркоманами, чтобы больше заработать

Наркотики наводнили Бангладеш. Люди принимают их, чтобы дольше работать и больше заработать. Об этом сообщила газета der Spiegel.
По данным немецкой прессы в Бангладеш около 7 миллионов наркоманов. В стране проживает 164 миллиона человек. И 7 миллионов — это большое количество.
«Наркотическая смесь стимулирует организм к повышению работоспособности», — сообщила газета der Spiegel: «люди не спят и почти не едят. Многие принимают таблетки, чтобы продержаться дольше на работе, тем самым зарабатывая больше денег для своих семей».
В стране развернута борьба с наркоторговцами и потребителями запрещенных средств. Однако это не помогает.
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