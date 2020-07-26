Непрекращающаяся война. Турция обвинила курдов во взрыве в Рас-эль-Айне

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26 июля 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Курды уже более 40 лет ожесточённо сражаются со всей планетой, стараясь добиться собственной государственности.

Их проект, разработанный ещё в ХХ веке, подразумевает собой объединение всех автономий и территорий, населяемых этническими курдами в одну большую державу. Эти народы желали независимости ещё с 20-х годов, но ни одна из их задумок так и не смогла осуществиться. Посему курды приняли решение вести жестокую войну со всеми окрестными странами. Наиболее активной организацией является так называемая Рабочая Партия Курдистана, основной идеологией которой является курдский национализм. Она обладает собственными вооружёнными силами, состоящими в основном из горцев-партизан.

Большая часть государств мира приравнивает группировку к террористам.

Современная Турция и её лидер Реджеп Тайип Эрдоган продолжает вести борьбу с курдскими организациями на границах. Курды в свою очередь отвечают туркам многочисленными взрывами и терактами. В сирийском Рас-эль-Айне буквально несколько часов назад сработало самодельное взрывное устройство. Взрыв произошел прямо в центре города. В итоге, пятеро было убито, а число раненых составило двенадцать человек. Все пострадавшие – мирные жители. Минобороны Турции обвинили в теракте Рабочую Партию Курдистана.

Турецкие военные сообщают, что тем самым «курды подрывают атмосферу мира и доверия в районе операции «Источник мира» и желают зла мирному населению». Операция проводится в северных территориях Сирии с 9 октября. Турция давно вмешалась в сирийский конфликт, и долгие годы пытается противодействовать террористическим группировкам, начиная с ИГИЛ (запрещена в России), заканчивая курдскими националистами.

Курды же заявляют, что намерены бороться до конца и отстаивать свою независимость. В их армии служат не только мужчины, но даже женщины и дети-подростки. Они издревле известны, как мастера ловушек и засад, а также внезапных нападений.