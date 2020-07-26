Киев планирует значительно усилить свои ВВС

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26 июля 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Украинскую военную авиацию планируют переоснастить новыми боевыми самолетами в три этапа в течение 2021-2035 годов. Для переоснащения тактической авиации необходимо выделить 200 млрд грн. Сообщает украинское издание «Дефенс экспресс».

Сверстан грандиозный план украинских ВВС по развитию военной авиации и средств ПВО аж до 2035 года, информирует «Дефенс экспресс». Согласно этому документу, украинскую военную авиацию планируют переоснастить новыми боевыми самолетами в три этапа в течение 2021-2035 годов, на это запрашивается 200 млрд грн.

В рамках первого, подготовительного этапа (который продлится до 2025 года) в 2021-2022 годах должен быть проведен тендер и подписан контракт на закупку многоцелевого истребителя. Общее число приобретаемых самолетов не превысит «6-12» единиц. Их поставки должны начаться в 2023-2025 годах для начала опытной эксплуатации, изучение форм и способов применения, организации подготовки персонала. Планы действительно поражают своей грандиозностью. Вопрос в том, справится ли украинский бюджет с этой колоссальной задачей?