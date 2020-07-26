На Украине пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы и простоят до 28 июля

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26 июля 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине пять кораблей НАТО во главе с флагманом группы фрегатом Королевских ВМС Испании SNMG2 F101 "Alvaro De Bazan" в субботу, 25 июля, утром зашли в порт Одессы. Румынский и болгарские корветы "Контр-адмирал Себастиан" и "Бодрый", испанский флагман SNMG2 F101 "Альваро де Базан", турецкий F243 "Йылдирим" и румынский F222 "Регина Мария" прибыли на Украину в рамках учений Sea Breeze ("Си Бриз-2020").

Военные корабли будут находиться в одесском порту до 28 июля.

Напомним, в Черном море проходят международные учения Sea Breeze-2020, в которых принимает участие Украина. Кроме Украины участвуют в учениях около двух тысяч военнослужащих из США, Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции. В маневрах задействовано более 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты.

В украинских СМИ пишут, что из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 посещение жителями и гостями Одессы кораблей запрещено. Фрегаты можно увидеть с территории Морвокзала.