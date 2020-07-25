Продолжение распространения. Коронавирус в КНР всё ещё выявляется

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25 июля 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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В Китае ещё весной заговаривали о полной победе над коронавирусом. Си Цзиньпин упрямо заявлял о невероятном превосходстве медицины в КНР и профессиональной подготовке медиков.

Система здравоохранения в Поднебесной действительно справлялась эффективно. Множество людей были поставлены на ноги именно благодаря врачам. Но всё же ситуацию в этой стране невозможно называть благоприятной, что тогда, что сейчас. По неофициальным данным, вирус не только здесь не был побеждён, но и вообще не утихал со времён Уханя. Просто в КНР всегда было принято скрывать информацию, которая могла бы подорвать репутацию руководства. Снятие карантина было, вероятно, инициировано лишь ради недопущения экономического развала.



На сегодня по официальным данным только в одном Гонконге наблюдается до 2373 заражённых коронавирусом. 1407 человек было вылечено. 17 уже погибли от осложнений. По словам властей, ситуация с «ковидом» начала стремительно ухудшаться с 20 июля. Эксперты уже полагают, что правительству придётся ввести комендантский час. Сторонники неприсоединения Гонконга к Китаю считают, что все сведения о вирусе преувеличены, и власти просто хотят подавить волнения, запугав всех информацией о приближающейся угрозе. Ситуация действительно серьёзная. В Гонконге несколько разборных туристических домиков были превращены в инфекционные боксы. В основном все случаи заболеваний завозные.



В самой республике положение далеко не из лучших. Ухудшение ситуации с инфицированными наблюдается в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Больше 20 человек подхватили Covid-19. Местные власти вновь пошли на введение жёстких ограничительных мир. Люди снова были вынуждены рассесться по квартирам и выходить из дома лишь в случае крайней необходимости. На улицах появились войска. Выявление новых заболевших наблюдается и в провинции Ляонин. Недавно там зафиксировали 9 случаев заражения.