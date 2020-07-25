Командование ЛНА представило доказательства военного вмешательства Турции в ливийские дела
25 июля 2020, 17:14[ «Аргументы Недели» ]
Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмед аль-Мисмари выпустил видеоклип, в котором, по его словам, задокументирована переброска пассажирскими самолетами «новой группы сирийских наемников в Ливию».
Мисмари заявил, что Анкара является «нарушителем арабских и международных законов, которые запрещают переправку наемников и иностранных боевиков в Ливию». В своем сообщении в Facebook он заявил, что «Турция поддерживает терроризм и преступления в Ливии и работает над тем, чтобы воплотить в жизнь свои мечты об управлении территорией Ливии, а также возможностями и богатством ливийского народа». Официальный представитель завершил свой пост, высказав мнение о том, что Турция стремиться расширить свои пределы до уровня Османской империи.
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