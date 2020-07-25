В подготовке Турции к большой войне в Средиземноморском регионе просматривается рука США

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25 июля 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обратить храм Святой Софии в мечеть, можно рассматривать как попытку поднять боевой дух соотечественников в преддверии большой войны. Он таким образом напоминает народу о славной истории Османов в эпоху Блистательной Порты. Обстановка в большом Средиземноморском регионе, охватывающем Ближний Восток, некоторые страны Южной Европы и Северную Африку - действительно взрывоопасна и может перерасти в большую региональную или малую мировую войну. Ее запалом может стать ливийский вооруженный конфликт.

Уже сейчас просматривается формирование двух противоборствующих коалиций. Причем формируются они именно на фоне ливийской гражданской войны. Фельдмаршал Халифа Хафтар заручился поддержкой маликияда Саудовской Аравии (МСА), ОАЭ и Египта. Франция также благоволит Хафтару. Западные эксперты считают, что у фельдмаршала есть тесные связи с Москвой. В антитурецкую коалицию может влиться группа стран, в настоящее время противодействующая попыткам Анкары захватить месторождения углеводородов в восточной части Средиземного моря, в которую входят: Греция, Египет и Республика Кипр.

На стороне Турции – Катар и Азербайджан, после вторжения египетских войск в Ливию Анкару поддержит Алжир. Кроме того, турецкие власти могут рассчитывать на помощь своих прокси сил и региональных новомусульманских суннитских течений таких, как «Братья мусульмане» (запрещены в РФ). К тому же, турецкий Генштаб может рассчитывать на ополченцев из всех тюркоязычных стран. Если верить истине: «враг моего врага – мой друг», то в противостоянии МСА и ОАЭ Турция может в какой-то мере рассчитывать даже на поддержку Ирана и иранских прокси сил.

Понятно, что не все государства, поддерживающие ту или иную сторону, опрометью ринутся в бой, некоторые из них окажут помощь воюющим странам поставкой вооружений, финансами, информацией и другими средствами. Также стоит сделать оговорку на счет сроков возникновения этой региональной войны. Они пока не просматриваются в ближайшей перспективе, поскольку речь идет о войне между членами блока НАТО. Конечно же, началу такого конфликта будут всячески препятствовать Вашингтон и Брюссель, поскольку он может привести к развалу Североатлантического альянса. Брюссель в сплочении НАТО видит свою основную миссию. Вашингтону выгодна ныне сложившаяся обстановка в регионе. Излишне самостоятельную Турцию Америка, похоже, готова терпеть и далее, но удерживать ее в определенных рамках. Дестабилизирующая Ближний Восток внешняя политика Анкары, судя по всему, соответствует стратегии мирового доминирования США. Турцию Америка использует в качестве противовеса Лиге арабских государств и других региональных игроков.

Саму угрозу возникновения крупномасштабной региональной войны в Средиземноморье Соединенные Штаты имеют возможность долго держать как козырь в рукаве, который можно использовать в самый подходящий момент. В первую очередь, потому что эта угроза направлена против Евросоюза, который может стать в перспективе серьезным конкурентом США.